Мария Семеновна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Корсун Василий Степанович
Бракосочетание
До 1821
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Корсун Василий Степанович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Корсун Василий Степанович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Корсун Василий Степанович
Смерть
Неизвестно