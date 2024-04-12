Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Семеновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Корсун Степан Васильевич

Отец ребёнка: Корсун Василий Степанович

Бракосочетание
До 1821

Муж: Корсун Василий Степанович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Корсун Василий Степанович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Корсун Родион Васильевич

Отец ребёнка: Корсун Василий Степанович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Корсун Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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