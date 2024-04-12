Корсун Григорий Степанович / Стефанович / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсун Григорий Степанович / Стефанович /

Корсун Григорий Степанович / Стефанович /

Место рождения

Ямполь

Дата рождения

11.01.1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1795

Отец: Корсун Стефан Федорович

Мать: Корсун Марина Петровна

Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1795г.
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Агрипина Григорьевна

Мать ребёнка: Корсун Акулина Яковлевна

Рождение ребёнка
02.08.1824

Дочь: Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Корсун Акулина Яковлевна

ГАХО , Ф - 40-110-290,ч-2, м/к 1824г.,зап-40,кадр-458
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсун Акулина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close