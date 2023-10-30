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Корсун Акулина Яковлевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Агрипина Григорьевна

Отец ребёнка: Корсун Григорий Степанович / Стефанович /

Рождение ребёнка
02.08.1824

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Корсун Григорий Степанович / Стефанович /

ГАХО , Ф - 40-110-290,ч-2, м/к 1824г.,зап-40,кадр-458
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсун Григорий Степанович / Стефанович /

Смерть
Неизвестно
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