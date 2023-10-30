Корсун Акулина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Агрипина Григорьевна
Отец ребёнка: Корсун Григорий Степанович / Стефанович /
Рождение ребёнка
02.08.1824
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Корсун Григорий Степанович / Стефанович /
ГАХО , Ф - 40-110-290,ч-2, м/к 1824г.,зап-40,кадр-458
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно