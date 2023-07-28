Корсунова Евдокия Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова Евдокия Демьяновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Меланья Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Бракосочетание
До 1765

Муж: Корсун Федор Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Корсун Андрей Федорович

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Евфросиния Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Николаевская церковь сл.Кривая Лука и/р 1778г.
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Корсун Пахом / Парфен / Федорович

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Корсун Стефан Федорович

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Николаевская церковь сл.Ямполь 2984г.
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Васса Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1781г. ЦГИАК / Киев /, Ф - 1989-1-576
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Марина Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1781г. . ЦГИАК / Киев /, Ф 1989-1-576
Рождение ребёнка
10.03.1782

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1782г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-578
Рождение ребёнка
24.09.1784

Дочь: Евфросиния Федровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Николаевская церковь сл.Ямполь,и/р-1793г. ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-613
Смерть
Неизвестно