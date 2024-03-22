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Бурдей Авраам Данилович

Место рождения

Вознесенка

Дата рождения

21.08.1884

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1884

Отец: Бурдей Даниил Дмитриевич

Мать: Бурдей Акулина Федорова

Рождение ребёнка
05.10.1904

Сын: Бурдей Алексей Авраамович

Мать ребёнка: Бурдей Акилина Иоанновна

ДАЗО, Ф. 5593 о.2, д. 732 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1904
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евдокия Авраамовна

Мать ребёнка: Бурдей Акилина Иоанновна

Не удалось найти запись о рождении
Рождение ребёнка
13.01.1910

Дочь: Ксения Авраамовна

Мать ребёнка: Бурдей Акилина Иоанновна

ДАЗО, Ф. 5593 о.3, д. 491 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1910-1911
Рождение ребёнка
06.08.1911

Сын: Бурдей Григорий Авраамович

Мать ребёнка: Бурдей Акилина Иоанновна

Рождение ребёнка
17.05.1913

Дочь: Макарова/ Ирина Авраамовна

Мать ребёнка: Бурдей Акилина Иоанновна

ДАЗО, Ф. 5593 о.3, д. 492 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1912-1913
Рождение ребёнка
20.12.1923

Сын: Бурдей Александр Авраамович

Мать ребёнка: Бурдей Акилина Иоанновна

ДАЗО Ф. Р-5593, о. 16, д. 3 Рождения Вознесенка 1921-1924
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдей Акилина Иоанновна

Смерть
1944
Причина смерти: расстрелен немцами
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