Бурдей Авраам Данилович
Место рождения
Дата рождения21.08.1884
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1884
Отец: Бурдей Даниил Дмитриевич
Мать: Бурдей Акулина Федорова
Рождение ребёнка
05.10.1904
Сын: Бурдей Алексей Авраамович
Мать ребёнка: Бурдей Акилина Иоанновна
ДАЗО, Ф. 5593 о.2, д. 732 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1904
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Евдокия Авраамовна
Мать ребёнка: Бурдей Акилина Иоанновна
Не удалось найти запись о рождении
Рождение ребёнка
13.01.1910
Дочь: Ксения Авраамовна
Мать ребёнка: Бурдей Акилина Иоанновна
ДАЗО, Ф. 5593 о.3, д. 491 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1910-1911
Рождение ребёнка
06.08.1911
Сын: Бурдей Григорий Авраамович
Мать ребёнка: Бурдей Акилина Иоанновна
Рождение ребёнка
17.05.1913
Дочь: Макарова/ Ирина Авраамовна
Мать ребёнка: Бурдей Акилина Иоанновна
ДАЗО, Ф. 5593 о.3, д. 492 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1912-1913
Рождение ребёнка
20.12.1923
Сын: Бурдей Александр Авраамович
Мать ребёнка: Бурдей Акилина Иоанновна
ДАЗО Ф. Р-5593, о. 16, д. 3 Рождения Вознесенка 1921-1924
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурдей Акилина Иоанновна
Смерть
1944
Причина смерти: расстрелен немцами