Бурдей (Деркаченко) Акилина Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдей (Деркаченко) Акилина Иоанновна

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Место рождения

Вознесенка

Дата рождения

03.06.1885

Дата смерти

15.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1885

Отец: Деркаченко Иоанн Андреевич

Мать: Деркаченко Матрона Прокопиевна

Рождение ребёнка
05.10.1904

Сын: Бурдей Алексей Авраамович

Отец ребёнка: Бурдей Авраам Данилович

ДАЗО, Ф. 5593 о.2, д. 732 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1904
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евдокия Авраамовна

Отец ребёнка: Бурдей Авраам Данилович

Не удалось найти запись о рождении
Рождение ребёнка
13.01.1910

Дочь: Ксения Авраамовна

Отец ребёнка: Бурдей Авраам Данилович

ДАЗО, Ф. 5593 о.3, д. 491 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1910-1911
Рождение ребёнка
06.08.1911

Сын: Бурдей Григорий Авраамович

Отец ребёнка: Бурдей Авраам Данилович

Рождение ребёнка
17.05.1913

Дочь: Макарова/ Ирина Авраамовна

Отец ребёнка: Бурдей Авраам Данилович

ДАЗО, Ф. 5593 о.3, д. 492 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1912-1913
Рождение ребёнка
20.12.1923

Сын: Бурдей Александр Авраамович

Отец ребёнка: Бурдей Авраам Данилович

ДАЗО Ф. Р-5593, о. 16, д. 3 Рождения Вознесенка 1921-1924
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдей Авраам Данилович

Смерть
15.09.1980
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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