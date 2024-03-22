Макарова/ (Бурдей) Ирина Авраамовна
Место рождения
Дата рождения17.05.1913
Дата смерти07.01.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1913
Отец: Бурдей Авраам Данилович
Мать: Бурдей Акилина Иоанновна
ДАЗО, Ф. 5593 о.3, д. 492 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1912-1913
Крещение
19.05.1913
ДАЗО, Ф. 5593 о.3, д. 492 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1912-1913
Рождение ребёнка
26.10.1950
Дочь: Коротина Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Макаров Алексей Борисович
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Алексей Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1992
Свидетельство о смерти Макарова И.А. ЗАГС г.Саранск №10 08.01.1992