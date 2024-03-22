Макарова/ (Бурдей) Ирина Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова/ (Бурдей) Ирина Авраамовна

Место рождения

Вознесенка

Дата рождения

17.05.1913

Дата смерти

07.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1913

Отец: Бурдей Авраам Данилович

Мать: Бурдей Акилина Иоанновна

ДАЗО, Ф. 5593 о.3, д. 492 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1912-1913
Крещение
19.05.1913
ДАЗО, Ф. 5593 о.3, д. 492 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1912-1913
Рождение ребёнка
26.10.1950

Дочь: Коротина Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Макаров Алексей Борисович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Алексей Борисович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Алексей Борисович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Смерть
07.01.1992
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Свидетельство о смерти Макарова И.А. ЗАГС г.Саранск №10 08.01.1992
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