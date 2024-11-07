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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Платонова Елена/Вознесенкапереселения, места исхода, генетическая генеалогияу нас есть переселенческие документы, места, откуда переезжали(вычисленные), МК все онлайн у мормонов.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
458Вознесенка (*Боурдак и Ессебей 1-й), сел. каз.при колодцах.112502341109983Часовня православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
88. Вознесенка (Богурдак), селение бывшее государственное, близь реки Молочной, дворов 420, жителей 2692, волостное правление (уездный город в 110 верстах), молитвенный д Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Вознесенка1322425551454451953169835—
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9205Вознесенкаселоцентр сільської радир-н Мелітопольськийсільрада Вознесенська