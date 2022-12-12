Бурдей Александр Авраамович
Место рождения
Дата рождения20.12.1923
Дата смерти27.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1923
Отец: Бурдей Авраам Данилович
Мать: Бурдей Акилина Иоанновна
ДАЗО Ф. Р-5593, о. 16, д. 3 Рождения Вознесенка 1921-1924
Место жительства
Неизвестно
Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
27.01.1944
Похороны
27.01.1944
ЦАМО Ф. 58 О. 18002 Д. 341