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Бурдей Александр Авраамович

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Место рождения

Вознесенка

Дата рождения

20.12.1923

Дата смерти

27.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1923

Отец: Бурдей Авраам Данилович

Мать: Бурдей Акилина Иоанновна

ДАЗО Ф. Р-5593, о. 16, д. 3 Рождения Вознесенка 1921-1924
Место жительства
Неизвестно
Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
27.01.1944
Керчь, Керчь, Республика Крым
Похороны
27.01.1944
Керчь, Керчь, Республика Крым
ЦАМО Ф. 58 О. 18002 Д. 341
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