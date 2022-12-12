Бурдей (Хоменко) Акулина Федорова
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Хоменко Федор Харитонов
Мать: Хоменко Ульяна Зосимова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Бурдей Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.03.1878
Отец ребёнка: Бурдей Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.12.1879
Отец ребёнка: Бурдей Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.08.1884
Отец ребёнка: Бурдей Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.09.1887
Дочь: Фекла Данииловна
Отец ребёнка: Бурдей Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
91886
Отец ребёнка: Бурдей Даниил Дмитриевич
ДАЗО, Ф. 5593 о.2, д. 721 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1885-1886
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурдей Даниил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно