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Бурдей (Хоменко) Акулина Федорова

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Место рождения

Ярмолинцы, Сумська область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Хоменко Федор Харитонов

Мать: Хоменко Ульяна Зосимова

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Рождение ребёнка
1874

Сын: Бурдей Никифор Данилович

Отец ребёнка: Бурдей Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.03.1878

Сын: Бурдей Алексей Данилович

Отец ребёнка: Бурдей Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.12.1879

Сын: Бурдей Игнатий Данилович

Отец ребёнка: Бурдей Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.08.1884

Сын: Бурдей Авраам Данилович

Отец ребёнка: Бурдей Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.09.1887

Дочь: Фекла Данииловна

Отец ребёнка: Бурдей Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
91886

Сын: Бурдей Андрей Данилович

Отец ребёнка: Бурдей Даниил Дмитриевич

ДАЗО, Ф. 5593 о.2, д. 721 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1885-1886
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдей Афанасий Данилов

Отец ребёнка: Бурдей Даниил Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдей Даниил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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