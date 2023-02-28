Бурдей Алексей Авраамович
Место рождения
Дата рождения05.10.1904
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1904
Отец: Бурдей Авраам Данилович
Мать: Бурдей Акилина Иоанновна
ДАЗО, Ф. 5593 о.2, д. 732 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1904
Крещение
06.10.1904
ДАЗО, Ф. 5593 о.2, д. 732 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1904
Смерть
1970
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край