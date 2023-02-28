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Бурдей Алексей Авраамович

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Место рождения

Вознесенка

Дата рождения

05.10.1904

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1904

Отец: Бурдей Авраам Данилович

Мать: Бурдей Акилина Иоанновна

ДАЗО, Ф. 5593 о.2, д. 732 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1904
Крещение
06.10.1904
ДАЗО, Ф. 5593 о.2, д. 732 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1904
Смерть
1970
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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