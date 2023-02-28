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Бурдей Даниил Дмитриевич

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Место рождения

Перелюб, Чернігівська область

Дата рождения

1854

Дата смерти

21.?.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Бурдей Дмитрий Моисевич

Мать: Бурдей Марья Парфионова

Перелюб, Чернігівська область
ДАЧО Ф.1011, оп.1, д. 88 РС Перелюбской волости 1858
Рождение ребёнка
1874

Сын: Бурдей Никифор Данилович

Мать ребёнка: Бурдей Акулина Федорова

Рождение ребёнка
16.03.1878

Сын: Бурдей Алексей Данилович

Мать ребёнка: Бурдей Акулина Федорова

Рождение ребёнка
20.12.1879

Сын: Бурдей Игнатий Данилович

Мать ребёнка: Бурдей Акулина Федорова

Рождение ребёнка
21.08.1884

Сын: Бурдей Авраам Данилович

Мать ребёнка: Бурдей Акулина Федорова

Рождение ребёнка
25.09.1887

Дочь: Фекла Данииловна

Мать ребёнка: Бурдей Акулина Федорова

Рождение ребёнка
91886

Сын: Бурдей Андрей Данилович

Мать ребёнка: Бурдей Акулина Федорова

ДАЗО, Ф. 5593 о.2, д. 721 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1885-1886
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдей Афанасий Данилов

Мать ребёнка: Бурдей Акулина Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдей Акулина Федорова

Смерть
21.?.1887
Причина смерти: чахотка | ДАЗО, Ф. 5593 о.2, д. 722 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1887-1889
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