Бурдей Даниил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти21.?.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Бурдей Дмитрий Моисевич
Мать: Бурдей Марья Парфионова
ДАЧО Ф.1011, оп.1, д. 88 РС Перелюбской волости 1858
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Бурдей Акулина Федорова
Рождение ребёнка
16.03.1878
Мать ребёнка: Бурдей Акулина Федорова
Рождение ребёнка
20.12.1879
Мать ребёнка: Бурдей Акулина Федорова
Рождение ребёнка
21.08.1884
Мать ребёнка: Бурдей Акулина Федорова
Рождение ребёнка
25.09.1887
Дочь: Фекла Данииловна
Мать ребёнка: Бурдей Акулина Федорова
Рождение ребёнка
91886
Мать ребёнка: Бурдей Акулина Федорова
ДАЗО, Ф. 5593 о.2, д. 721 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1885-1886
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бурдей Акулина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурдей Акулина Федорова
Смерть
21.?.1887
Причина смерти: чахотка | ДАЗО, Ф. 5593 о.2, д. 722 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1887-1889