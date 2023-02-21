Казанская (Завьялова) Антонина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанская (Завьялова) Антонина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Завьялов Алексей Саввич

Мать: Завьялова Параскева Алексеевна

Бракосочетание
14.02.1905

Муж: Казанский Фёдор Дмитриевич

Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Поручители по жениху: Бежецкого уезда села Вырца псаломщик Николай Носов и тогоже уезда учитель земского училища села Никольское Матвей Казанский по невесте: Новоторгжского уезда погоста Архангельског... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1905

Дочь: Дивова Нина Федоровна

Отец ребёнка: Казанский Фёдор Дмитриевич

Раменье, Спировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.01.1907

Сын: Казанский Аркадий Федорович

Отец ребёнка: Казанский Фёдор Дмитриевич

Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
24.07.1908

Сын: Казанский Николай Федорович

Отец ребёнка: Казанский Фёдор Дмитриевич

Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
20.04.1910

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Казанский Фёдор Дмитриевич

Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
Неизвестно
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