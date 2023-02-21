Казанская (Завьялова) Антонина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
14.02.1905
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Поручители по жениху: Бежецкого уезда села Вырца псаломщик Николай Носов и тогоже уезда учитель земского училища села Никольское Матвей Казанский по невесте: Новоторгжского уезда погоста Архангельског... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1905
Дочь: Дивова Нина Федоровна
Отец ребёнка: Казанский Фёдор Дмитриевич
Раменье, Спировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.01.1907
Сын: Казанский Аркадий Федорович
Отец ребёнка: Казанский Фёдор Дмитриевич
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
24.07.1908
Сын: Казанский Николай Федорович
Отец ребёнка: Казанский Фёдор Дмитриевич
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
20.04.1910
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Казанский Фёдор Дмитриевич
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
Неизвестно