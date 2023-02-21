(Казанская) Александра Федоровна
Место рожденияРаменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Дата рождения20.04.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1910
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Крещение
21.04.1910
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Крестный отец: города Москвы врач Алексей Васильевич Мудров Обряд совершал села Козлово священник Василий Зверев
Смерть
Неизвестно