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(Казанская) Александра Федоровна

Место рождения

Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)

Дата рождения

20.04.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1910

Отец: Казанский Фёдор Дмитриевич

Мать: Казанская Антонина Алексеевна

Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Крещение
21.04.1910
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Крестный отец: города Москвы врач Алексей Васильевич Мудров Обряд совершал села Козлово священник Василий Зверев
Смерть
Неизвестно
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