Казанский Фёдор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Образование
1891
Тверская духовная семинария, Тверь, Тверская область, Russia (Россия)
Образование
?.07.1898
Тверская духовная семинария, Тверь, Тверская область, Russia (Россия)
Бракосочетание
14.02.1905
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Поручители по жениху: Бежецкого уезда села Вырца псаломщик Николай Носов и тогоже уезда учитель земского училища села Никольское Матвей Казанский по невесте: Новоторгжского уезда погоста Архангельског... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1905
Дочь: Дивова Нина Федоровна
Мать ребёнка: Казанская Антонина Алексеевна
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
24.01.1907
Сын: Казанский Аркадий Федорович
Мать ребёнка: Казанская Антонина Алексеевна
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
24.07.1908
Сын: Казанский Николай Федорович
Мать ребёнка: Казанская Антонина Алексеевна
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
20.04.1910
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Казанская Антонина Алексеевна
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
Неизвестно