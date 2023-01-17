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Казанский Фёдор Дмитриевич

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Место рождения

Вырец, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Казанский Дмитрий Никитич

Мать: Казанская Мария Федоровна

Вырец, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Образование
1891
Тверская духовная семинария, Тверь, Тверская область, Russia (Россия)
Образование
?.07.1898
Тверская духовная семинария, Тверь, Тверская область, Russia (Россия)
Бракосочетание
14.02.1905

Жена: Казанская Антонина Алексеевна

Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Поручители по жениху: Бежецкого уезда села Вырца псаломщик Николай Носов и тогоже уезда учитель земского училища села Никольское Матвей Казанский по невесте: Новоторгжского уезда погоста Архангельског... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1905

Дочь: Дивова Нина Федоровна

Мать ребёнка: Казанская Антонина Алексеевна

Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
24.01.1907

Сын: Казанский Аркадий Федорович

Мать ребёнка: Казанская Антонина Алексеевна

Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
24.07.1908

Сын: Казанский Николай Федорович

Мать ребёнка: Казанская Антонина Алексеевна

Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
20.04.1910

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Казанская Антонина Алексеевна

Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
Неизвестно
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