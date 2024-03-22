Дивова (Казанская) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивова (Казанская) Нина Федоровна

Место рождения

Раменье, Спировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.12.1905

Дата смерти

?.06.1986

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1905

Отец: Казанский Фёдор Дмитриевич

Мать: Казанская Антонина Алексеевна

Раменье, Спировский муниципальный район, Тверская область
Крещение
24.12.1905 ст.
Раменье, Спировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дивов Глеб Николаевич

Рождение ребёнка
03.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дивов Глеб Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дивов Глеб Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Николай Глебович

Отец ребёнка: Дивов Глеб Николаевич

Смерть
?.06.1986
Старое, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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