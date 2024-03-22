Дивова (Казанская) Нина Федоровна
Место рождения
Дата рождения24.12.1905
Дата смерти?.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1905
Крещение
24.12.1905 ст.
Рождение ребёнка
16.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дивов Глеб Николаевич
Рождение ребёнка
03.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дивов Глеб Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дивов Глеб Николаевич
Смерть
?.06.1986
Старое, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва