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Казанский Николай Федорович

Место рождения

Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)

Дата рождения

24.07.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1908

Отец: Казанский Фёдор Дмитриевич

Мать: Казанская Антонина Алексеевна

Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Крещение
24.07.1908
Крестный отец: Потомственный почетный гражданин врач г. Москвы Алексей Васильевич Мудров обряд совершал священник села Воронья Федор Гумелевский
Смерть
Неизвестно
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