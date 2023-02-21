Казанский Николай Федорович
Место рожденияРаменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Дата рождения24.07.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1908
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Крещение
24.07.1908
Крестный отец: Потомственный почетный гражданин врач г. Москвы Алексей Васильевич Мудров обряд совершал священник села Воронья Федор Гумелевский
Смерть
Неизвестно