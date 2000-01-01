Казанский Аркадий Федорович
Место рожденияРаменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Дата рождения24.01.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1907
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Крещение
25.01.1907
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Крестный отец: Бежецкого уезда Микшинской волости села Вырца личный почетный гражданин Матвей Дмитриевич Казанский обряд совершал: Вышеволоцкого уезда села Воронье священник Федор Гумилевский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казанская Татьяна Николаевна
Старое, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно