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Казанский Аркадий Федорович

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Место рождения

Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)

Дата рождения

24.01.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1907

Отец: Казанский Фёдор Дмитриевич

Мать: Казанская Антонина Алексеевна

Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Крещение
25.01.1907
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Крестный отец: Бежецкого уезда Микшинской волости села Вырца личный почетный гражданин Матвей Дмитриевич Казанский обряд совершал: Вышеволоцкого уезда села Воронье священник Федор Гумилевский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанская Татьяна Николаевна

Старое, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанская Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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