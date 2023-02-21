Казанская (Никольская) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казанский Аркадий Федорович
Старое, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
Неизвестно