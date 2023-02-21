Казанская (Никольская) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанская (Никольская) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никольский Николай Дмитриевич

Мать: Никольская Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанский Аркадий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанский Аркадий Федорович

Старое, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
Неизвестно
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