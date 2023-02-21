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Завьялов Алексей Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Завьялов Савва Александрович

Мать: Завьялова Анна Дмитриевна

Работа или профессия
С 1874 по 1905 ст.
Раменье, Спировский муниципальный район, Тверская область
священник Никольской церкви Раменье
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Казанская Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Завьялова Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
30.01.1878

Дочь: Завьялова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Завьялова Параскева Алексеевна

Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
1917
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