Завьялов Алексей Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Работа или профессия
С 1874 по 1905 ст.
Раменье, Спировский муниципальный район, Тверская область
священник Никольской церкви Раменье
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Казанская Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Завьялова Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
30.01.1878
Дочь: Завьялова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Завьялова Параскева Алексеевна
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
1917