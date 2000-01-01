Завьялова (Завьялова) Валентина Алексеевна
Место рожденияРаменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Дата рождения30.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1878
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Крещение
05.02.1878
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Крестная мать: Вышеолоцкая землевладелица, проживающая в деревне Линдине жена штаб-капитана Агрипина Николаевна Красовская. Обряд совершал села Воронья священник Василий Введенский
Смерть
Неизвестно