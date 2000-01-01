Завьялова (Завьялова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавьялова (Завьялова) Валентина Алексеевна

Завьялова (Завьялова) Валентина Алексеевна

avatar

Место рождения

Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)

Дата рождения

30.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1878

Отец: Завьялов Алексей Саввич

Мать: Завьялова Параскева Алексеевна

Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Крещение
05.02.1878
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Крестная мать: Вышеолоцкая землевладелица, проживающая в деревне Линдине жена штаб-капитана Агрипина Николаевна Красовская. Обряд совершал села Воронья священник Василий Введенский
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close