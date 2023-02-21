Завьялова Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти13.04.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Казанская Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Завьялов Алексей Саввич
Рождение ребёнка
30.01.1878
Дочь: Завьялова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Завьялов Алексей Саввич
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
13.04.1907
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Причина смерти: водянка | отпевание прошло 15.04.1907