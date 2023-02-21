Завьялова Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова Параскева Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

13.04.1907

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Казанская Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Завьялов Алексей Саввич

Рождение ребёнка
30.01.1878

Дочь: Завьялова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Завьялов Алексей Саввич

Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
13.04.1907
Раменье, Вышеволоцкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Причина смерти: водянка | отпевание прошло 15.04.1907
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