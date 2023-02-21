Завьялова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавьялова Анна Дмитриевна

Завьялова Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Завьялов Алексей Саввич

Отец ребёнка: Завьялов Савва Александрович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Никольская Елена Саввовна

Отец ребёнка: Завьялов Савва Александрович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Соколова Мария Саввовна

Отец ребёнка: Завьялов Савва Александрович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Завьялов Павел Саввич

Отец ребёнка: Завьялов Савва Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close