Завьялова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Завьялов Савва Александрович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Никольская Елена Саввовна
Отец ребёнка: Завьялов Савва Александрович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Соколова Мария Саввовна
Отец ребёнка: Завьялов Савва Александрович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Завьялов Савва Александрович
Смерть
Неизвестно