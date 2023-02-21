Завьялов Савва Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Завьялова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Никольская Елена Саввовна
Мать ребёнка: Завьялова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Соколова Мария Саввовна
Мать ребёнка: Завьялова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Завьялова Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно