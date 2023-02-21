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Завьялов Савва Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Завьялов Александр Степанович

Мать: Завьялова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Завьялов Алексей Саввич

Мать ребёнка: Завьялова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Никольская Елена Саввовна

Мать ребёнка: Завьялова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Соколова Мария Саввовна

Мать ребёнка: Завьялова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Завьялов Павел Саввич

Мать ребёнка: Завьялова Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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