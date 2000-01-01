Завьялова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Завьялов Савва Александрович

Отец ребёнка: Завьялов Александр Степанович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Завьялов Иван Александрович

Отец ребёнка: Завьялов Александр Степанович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Завьялов Нил Александрович

Отец ребёнка: Завьялов Александр Степанович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Завьялов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Завьялов Александр Степанович

Смерть
Неизвестно
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