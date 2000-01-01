Завьялова Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Завьялов Савва Александрович
Отец ребёнка: Завьялов Александр Степанович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Завьялов Иван Александрович
Отец ребёнка: Завьялов Александр Степанович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Завьялов Нил Александрович
Отец ребёнка: Завьялов Александр Степанович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Завьялов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Завьялов Александр Степанович
Смерть
Неизвестно