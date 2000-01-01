Завьялов Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялов Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Завьялов Степан Михайлович

Мать: Завьялова Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Завьялов Савва Александрович

Мать ребёнка: Завьялова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Завьялов Иван Александрович

Мать ребёнка: Завьялова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Завьялов Нил Александрович

Мать ребёнка: Завьялова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Завьялов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Завьялова Александра Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Смерть
Неизвестно
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