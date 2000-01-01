Завьялов Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Сын: Завьялов Савва Александрович
Мать ребёнка: Завьялова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Завьялов Иван Александрович
Мать ребёнка: Завьялова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Завьялов Нил Александрович
Мать ребёнка: Завьялова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Завьялов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Завьялова Александра Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Смерть
Неизвестно