Ирина Сампсоновна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти01.01.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Самсон (Сампсон) Степанович
Мать: Агафья
Бракосочетание
02.06.1850
Рождение ребёнка
21.10.1852
Сын: Беляев Стахий (Евстафий) Павлович
Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1855
Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Беляев Федор ли
Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
04.02.1857
Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1860
Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
08.11.1861
Дочь: Матрона Павловна
Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
22.03.1864
Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
02.12.1865
Дочь: Варвара Павловна
Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
10.11.1868
Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1874
Сын: Беляев Яков Павлович
Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич
Смерть
01.01.1910