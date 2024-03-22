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Ирина Сампсоновна

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1827

Дата смерти

01.01.1910

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Самсон (Сампсон) Степанович

Мать: Агафья

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
02.06.1850

Муж: Беляев Павел Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.10.1852

Сын: Беляев Стахий (Евстафий) Павлович

Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.01.1855

Сын: Беляев Григорий Павлович

Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1856

Сын: Беляев Федор ли

Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
04.02.1857

Сын: Беляев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.01.1860

Сын: Беляев Антон Павлович

Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.11.1861

Дочь: Матрона Павловна

Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1863

Сын: Беляев Игнатий Павлович

Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.03.1864

Сын: Беляев Кирилл Павлович

Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.12.1865

Дочь: Варвара Павловна

Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.11.1868

Сын: Беляев Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1872

Сын: Беляев Федор Павлович

Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.03.1874

Сын: Беляев Яков Павлович

Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Беляев Павел Васильевич

Смерть
01.01.1910
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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