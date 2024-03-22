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Беляев Федор Павлович

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Беляев Павел Васильевич

Мать: Ирина Сампсоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.09.1901

Сын: Беляев Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Беляева Анастасия Ивановна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.04.1907

Сын: Беляев Леонид Федорович

Мать ребёнка: Беляева Анастасия Ивановна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.11.1912

Сын: Беляев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Беляева Анастасия Ивановна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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