Беляев Федор Павлович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Беляев Павел Васильевич
Мать: Ирина Сампсоновна
Рождение ребёнка
02.09.1901
Мать ребёнка: Беляева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1907
Мать ребёнка: Беляева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1912
Мать ребёнка: Беляева Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно