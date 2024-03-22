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Беляев Алексей Павлович

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

04.02.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1857

Отец: Беляев Павел Васильевич

Мать: Ирина Сампсоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1880

Сын: Беляев Никандр Алексеевич

Мать ребёнка: Беляева Прасковья (Параскева) Архиповна

Бракосочетание
02.06.1882

Жена: Беляева Прасковья (Параскева) Архиповна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.11.1887

Сын: Беляев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Беляева Прасковья (Параскева) Архиповна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1904

Сын: Беляев Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Беляева Прасковья (Параскева) Архиповна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.04.1907

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Беляева Прасковья (Параскева) Архиповна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Беляева Прасковья (Параскева) Архиповна

Смерть
Неизвестно
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