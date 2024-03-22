Беляев Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения04.02.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1857
Отец: Беляев Павел Васильевич
Мать: Ирина Сампсоновна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Беляев Никандр Алексеевич
Мать ребёнка: Беляева Прасковья (Параскева) Архиповна
Бракосочетание
02.06.1882
Рождение ребёнка
14.11.1887
Мать ребёнка: Беляева Прасковья (Параскева) Архиповна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Беляева Прасковья (Параскева) Архиповна
Рождение ребёнка
01.04.1907
Дочь: Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Беляева Прасковья (Параскева) Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Беляева Прасковья (Параскева) Архиповна
Смерть
Неизвестно