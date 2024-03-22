Беляева Прасковья (Параскева) Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Прасковья (Параскева) Архиповна

Место рождения

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1863

Дата смерти

19.05.1910

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Архипп Ефимович

Мать: не указана

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1880

Сын: Беляев Никандр Алексеевич

Отец ребёнка: Беляев Алексей Павлович

Бракосочетание
02.06.1882

Муж: Беляев Алексей Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.11.1887

Сын: Беляев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Беляев Алексей Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1904

Сын: Беляев Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Беляев Алексей Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.04.1907

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Беляев Алексей Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Беляев Алексей Павлович

Смерть
19.05.1910
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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