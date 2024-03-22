Беляева Прасковья (Параскева) Архиповна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти19.05.1910
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Архипп Ефимович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Беляев Никандр Алексеевич
Отец ребёнка: Беляев Алексей Павлович
Бракосочетание
02.06.1882
Рождение ребёнка
14.11.1887
Отец ребёнка: Беляев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Беляев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
01.04.1907
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Беляев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Беляев Алексей Павлович
Смерть
19.05.1910