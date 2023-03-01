Архипп Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипп Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Беляева Прасковья (Параскева) Архиповна

Мать ребёнка: не указана

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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