Архипп Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Беляева Прасковья (Параскева) Архиповна
Мать ребёнка: не указана
Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно