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Беляев Иван Алексеевич

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

14.11.1887

Дата смерти

28.01.1971

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1863 г.р.

Жена

1888 г.р.

Дети

1909 г.р.
1914 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1887

Отец: Беляев Алексей Павлович

Мать: Беляева Прасковья (Параскева) Архиповна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
30.06.1908

Жена: Беляева Мария Николаевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.07.1909

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Мария Николаевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.11.1914

Дочь: Афонина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Мария Николаевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.06.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Мария Николаевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Мария Николаевна

Смерть
28.01.1971
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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