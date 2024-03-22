Беляев Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения14.11.1887
Дата смерти28.01.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1887
Бракосочетание
30.06.1908
Жена: Беляева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
26.07.1909
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
01.11.1914
Дочь: Афонина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
16.06.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Мария Николаевна
Смерть
28.01.1971
Похороны
Неизвестно