Афонина (Беляева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина (Беляева) Александра Ивановна

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

01.11.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1914

Отец: Беляев Иван Алексеевич

Мать: Беляева Мария Николаевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонин Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонин Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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