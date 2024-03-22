Афонина (Беляева) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.11.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1914
Отец: Беляев Иван Алексеевич
Мать: Беляева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афонин Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афонин Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афонин Иван Павлович
Смерть
Неизвестно