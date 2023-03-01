Афонин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонин Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонина Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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