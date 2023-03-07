Беляева Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1908
Рождение ребёнка
26.07.1909
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
01.11.1914
Дочь: Афонина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
16.06.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Иван Алексеевич
Смерть
1953
Похороны
Неизвестно
Яльчикское кладбище