Беляева Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Мария Николаевна

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Место рождения

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1888

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

1909 г.р.
1914 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
30.06.1908

Муж: Беляев Иван Алексеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.07.1909

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Алексеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.11.1914

Дочь: Афонина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Алексеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.06.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Иван Алексеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Иван Алексеевич

Смерть
1953
Похороны
Неизвестно
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Яльчикское кладбище
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