Беляев Никандр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти19.09.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
14.05.1904
Жена: Беляева Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
30.04.1905
Сын: Беляев Николай Никандрович
Мать ребёнка: Беляева Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
16.02.1908
Мать ребёнка: Беляева Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
20.07.1919
Дочь: Александра Никандровна
Мать ребёнка: Беляева Раиса Михайловна
Смерть
19.09.1944