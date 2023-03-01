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Беляев Никандр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

19.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Беляев Алексей Павлович

Мать: Беляева Прасковья (Параскева) Архиповна

Бракосочетание
14.05.1904

Жена: Беляева Раиса Михайловна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.04.1905

Сын: Беляев Николай Никандрович

Мать ребёнка: Беляева Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
16.02.1908

Сын: Беляев Федор Никандрович

Мать ребёнка: Беляева Раиса Михайловна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.07.1919

Дочь: Александра Никандровна

Мать ребёнка: Беляева Раиса Михайловна

Смерть
19.09.1944
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