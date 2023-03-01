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Беляев Николай Никандрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1905

Дата смерти

20.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1905

Отец: Беляев Никандр Алексеевич

Мать: Беляева Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Беляева Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
09.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Матрена Яковлевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.04.1941

Сын: Беляев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Беляева Матрена Яковлевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Матрена Яковлевна

Смерть
20.05.1942
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