Беляев Николай Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1905
Дата смерти20.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1905
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Беляева Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
09.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
12.04.1941
Сын: Беляев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Беляева Матрена Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1942