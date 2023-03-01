Беляева Матрена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1908
Дата смерти22.07.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Беляев Николай Никандрович
Рождение ребёнка
09.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Николай Никандрович
Рождение ребёнка
12.04.1941
Сын: Беляев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Беляев Николай Никандрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.1983
Похороны
Неизвестно