Беляева Матрена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Матрена Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1908

Дата смерти

22.07.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Беляев Николай Никандрович

Рождение ребёнка
09.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Николай Никандрович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.04.1941

Сын: Беляев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Беляев Николай Никандрович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Николай Никандрович

Смерть
22.07.1983
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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