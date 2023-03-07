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Беляева Раиса Михайловна

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Место рождения

Новое Изамбаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1884

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Изамбаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
14.05.1904

Муж: Беляев Никандр Алексеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.04.1905

Сын: Беляев Николай Никандрович

Отец ребёнка: Беляев Никандр Алексеевич

Рождение ребёнка
16.02.1908

Сын: Беляев Федор Никандрович

Отец ребёнка: Беляев Никандр Алексеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.07.1919

Дочь: Александра Никандровна

Отец ребёнка: Беляев Никандр Алексеевич

Смерть
1967
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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