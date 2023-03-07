Беляева Раиса Михайловна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1904
Рождение ребёнка
30.04.1905
Сын: Беляев Николай Никандрович
Отец ребёнка: Беляев Никандр Алексеевич
Рождение ребёнка
16.02.1908
Отец ребёнка: Беляев Никандр Алексеевич
Рождение ребёнка
20.07.1919
Дочь: Александра Никандровна
Отец ребёнка: Беляев Никандр Алексеевич
Смерть
1967
Похороны
Неизвестно