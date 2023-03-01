(Беляева) Александра Никандровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1919
Дата смерти30.04.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
30.04.1970
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия