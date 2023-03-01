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(Беляева) Александра Никандровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1919

Дата смерти

30.04.1970

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1919

Отец: Беляев Никандр Алексеевич

Мать: Беляева Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
30.04.1970
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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