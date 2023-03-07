Беляев Федор Никандрович
Место рождения
Дата рождения16.02.1908
Дата смерти11.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1908
Рождение ребёнка
12.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Ирина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
11.12.1984
Уразмаметево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия