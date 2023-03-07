Беляев Федор Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Федор Никандрович

Беляев Федор Никандрович

avatar

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

16.02.1908

Дата смерти

11.12.1984

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1908

Отец: Беляев Никандр Алексеевич

Мать: Беляева Раиса Михайловна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Ирина Александровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Ирина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
11.12.1984
Уразмаметево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close