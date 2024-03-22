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Беляев Семен Алексеевич

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Беляев Алексей Павлович

Мать: Беляева Прасковья (Параскева) Архиповна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.02.1926

Сын: Беляев Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Беляева Василиса Герасимовна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.06.1928

Дочь: Никонорова Антонина Семеновна

Мать ребёнка: Беляева Василиса Герасимовна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Василиса Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Василиса Герасимовна

Смерть
?.03.1942
Причина смерти: Пропал без вести
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