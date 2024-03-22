Беляев Семен Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
06.02.1926
Мать ребёнка: Беляева Василиса Герасимовна
Рождение ребёнка
01.06.1928
Дочь: Никонорова Антонина Семеновна
Мать ребёнка: Беляева Василиса Герасимовна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Василиса Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1942
Причина смерти: Пропал без вести