Беляева Василиса Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Василиса Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1926 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1926

Сын: Беляев Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Беляев Семен Алексеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.06.1928

Дочь: Никонорова Антонина Семеновна

Отец ребёнка: Беляев Семен Алексеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Семен Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Семен Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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