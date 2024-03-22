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Беляев Дмитрий Павлович

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

10.11.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1868

Отец: Беляев Павел Васильевич

Мать: Ирина Сампсоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1902

Сын: Беляев Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Беляева Евгения Игнатьевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.10.1908

Сын: Беляев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Беляева Евгения Игнатьевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Евгения Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Евгения Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Беляева Евгения Игнатьевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Беляева Евгения Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Евгения Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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