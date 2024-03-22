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Беляев Александр Дмитриевич

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

16.10.1908

Дата смерти

18.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1908

Отец: Беляев Дмитрий Павлович

Мать: Беляева Евгения Игнатьевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Прасковья (Параскева) Семеновна

Петровка, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Прасковья (Параскева) Семеновна

Петровка, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Беляева Прасковья (Параскева) Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Беляева Прасковья (Параскева) Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Прасковья (Параскева) Семеновна

Военная служба
Неизвестно
Аликово, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Аликовский РВК, Чувашская АССР, Аликовский р-н | Потери Советского Союза, 1939-1946 | Также может быть представлена дополнительная информация, такая как название больницы, место службы, лагерь, ??оинс... Показать все
Смерть
18.03.1944
Причина смерти: На войне
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