Беляев Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения16.10.1908
Дата смерти18.03.1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1908
Рождение ребёнка
22.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Прасковья (Параскева) Семеновна
Рождение ребёнка
15.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Прасковья (Параскева) Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Беляева Прасковья (Параскева) Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Беляева Прасковья (Параскева) Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Аликово, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Аликовский РВК, Чувашская АССР, Аликовский р-н | Потери Советского Союза, 1939-1946 | Также может быть представлена дополнительная информация, такая как название больницы, место службы, лагерь, ??оинс... Показать все
Смерть
18.03.1944
Причина смерти: На войне