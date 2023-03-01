Беляева Прасковья (Параскева) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Прасковья (Параскева) Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Александр Дмитриевич

Петровка, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Александр Дмитриевич

Петровка, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Беляев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Беляев Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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