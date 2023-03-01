Беляева Прасковья (Параскева) Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Беляев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Беляев Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно