Беляева Евгения Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Евгения Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

1902 г.р.
1908 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Беляев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.10.1908

Сын: Беляев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Дмитрий Павлович

Смерть
Неизвестно
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