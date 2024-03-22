Беляев Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
17.01.1924
Рождение ребёнка
09.03.1931
Мать ребёнка: Беляева Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
30.06.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944
Причина смерти: На войне