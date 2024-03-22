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Беляев Петр Дмитриевич

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1902

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Жена

Дети

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1931 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Беляев Дмитрий Павлович

Мать: Беляева Евгения Игнатьевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.01.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Анисия Васильевна

Рождение ребёнка
09.03.1931

Сын: Беляев Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Беляева Анисия Васильевна

Рождение ребёнка
30.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Анисия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Анисия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Анисия Васильевна

Смерть
1944
Причина смерти: На войне
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