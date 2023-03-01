Беляева Анисия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.1924
Рождение ребёнка
09.03.1931
Отец ребёнка: Беляев Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.06.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно