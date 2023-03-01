Беляева Анисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Анисия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

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1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.03.1931

Сын: Беляев Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Беляев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Петр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Петр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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