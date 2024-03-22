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Беляев Иван Дмитриевич

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляев Дмитрий Павлович

Мать: Беляева Евгения Игнатьевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Беляев Николай Иванович

Мать ребёнка: Беляева Ирина Петровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.07.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Ирина Петровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Норхова Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Ирина Петровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.02.1930

Сын: Беляев Георгий Иванович

Мать ребёнка: Беляева Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Ирина Петровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Ирина Петровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Ирина Петровна

Смерть
Неизвестно
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