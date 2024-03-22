Беляев Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Беляева Ирина Петровна
Рождение ребёнка
22.07.1927
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Норхова Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Ирина Петровна
Рождение ребёнка
02.02.1930
Мать ребёнка: Беляева Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Ирина Петровна
Смерть
Неизвестно